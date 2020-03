Kurs Jual-Beli Dolar Bank Mandiri dan BNI, 30 Maret 2020

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menjual dolar AS pada hari ini, Senin (30/3/2020) pukul 10.06, Rp16.500 per dolar. Harga jual yang ditetapkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Rp16.550, pada pukul 11.05.

Harga beli dolar AS Bank BNI dipatok Rp15.950 per dolar, lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri. Harga beli dolar AS di Bank Mandiri dipatok sebesar Rp15.900 per dolar.

Untuk kurs special rates, harga jual di Bank Mandiri tercatat lebih tinggi dibandingkan BNI. Bank Mandiri menjual dolar AS sebesar Rp16.500 per dolar. Sementara BNI menjual dolar AS Rp16.354 per dolar pada pukul 10.50.

Sebaliknya, harga beli dolar AS di BNI lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri. Harga beli yang dipatok BNI yaitu Rp16.354 per dolar. Sedangkan harga beli di Bank Mandiri sebesar Rp16.150.

Dalam kurs bank notes, BNI menjual dolar AS Rp16.550 per dolar pada pukul 11.05. Tidak jauh berbeda, Bank Mandiri menjual dolar AS Rp16.500 per dolar pada pukul 10.06.

Untuk harga beli dolar AS yang ditetapkan BNI yaitu Rp15.950 per dolar. Bank Mandiri mematok harga beli Rp15.900 per dolar.

Special rates merupakan transaksi kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas 10.000,00 dolar AS di BNI dan 25.000,00 dolar AS di Mandiri, sedangkan bank notes merupakan transaksi kurs yang dilakukan dengan menukarkan uang secara fisik.

Berikut kurs dolar BNI dan Bank Mandiri:

Kurs Dolar AS BNI

Mata Uang Special Rate*

30/03/20 - 11.20 WIB TT Counter

30/03/20 - 11.35 WIB Bank Notes

30/03/20 - 11.35 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 16.249 16.354,00 16.050,00 16.650,00 16.050,00 16.650,00