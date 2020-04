Bos BI: Nilai Tukar Rupiah Rp17.500-Rp20.000 Bukan Proyeksi, Tapi...

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan estimasi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 hingga Rp20.000 per dolar AS bukan proyeksi pemerintah dan bank sentral.

Perhitungan tersebut sempat dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferesi pers virtual terkait stimulus dampak wabah virus Corona (Covid-19) Rabu kemarin (1/4/2020).

Baca Juga : Ini Sumber Anggaran Pemerintah Sebelum BI Bisa Beli SBN di Pasar Perdana

"Kami perlu tekankan bahwa angka-angka makro ekonomi yang dipaparkan itu what if scenario, bukan proyeksi. Termasuk nilai tukar yang kemarin disebutkan Rp17.500 per dolar AS untuk skenario berat dan Rp20.000 untuk skenario sangat berat," katanya saat melaporkan perkembangan ekonomi terkini melalui YouTube Bank Indonesia, Selasa (2/4/2020).

Perry mengatakan latar belakang pembuatan what if scenario, termasuk nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, karena melihat kondisi penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Baca Juga : Ini Alasan Gubernur BI Yakin Rupiah Bisa Menguat ke Level Rp15.000

Pasalnya, terjadi pergerakan manusia dari DKI Jakarta ke berbagai wilayah, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan luar Pulau Jawa.

Menurutnya, what if scenario bisa terjadi apabila penyebaran virus Corona kian meluas. Bukan hanya di DKI Jakarta sebagai epicentrum wabah, tetapi provinsi lain. What if scenario, lanjutnya, dapat terjadi apabila KSSK tidak melakukan langkah-langkah bersama.

"Presiden dan sejumlah Gubernur di beberapa provinsi sudah melakukan berbagai upaya. Penyebaran itu terus meluas dan menimbulkan dampak lebih buruk, angka kematian tinggi. Makanya, kami berkoordinasi dan melakukan langkah antisipatif agar kondisi buruk tidak terjadi," ucapnya.