Kurs Jual-Beli Dolar AS di BRI dan Bank Mandiri, 15 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan Rabu (15/4/2020) dibuka stagnan setelah melemah tipis 15 poin pada penutupan perdagangan Selasa (15/4/2020). Bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Rabu (15/4/2020) pukul 09.44 WIB sebesar Rp15.595 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.805 per dolar AS.

Untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.575 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.825 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada Rabu (15/4/2020) pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp15.550 dan Rp15.750, untuk special rate.

Untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan sebesar Rp15.400 per dolar AS untuk harga beli dan Rp15.800 per dolar AS untuk harga jual.

Bisnis mencatat mata uang rupiah mengalami pelemahan seiring dengan langkah Bank Indonesia yang memutuskan memertahankan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate pada level 4,50 persen.

Pada perdagangan Selasa (14/4/2020), nilai tukar rupiah berakhir melemah tipis 15 poin atau 0,1 persen ke level Rp15.645 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS turun 0,08 persen atau 0,081 poin ke posisi 99,267.

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka stagnan pada Rabu (15/4/2020) di level Rp15.645 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,012 poin atau 0,01 persen ke level 98,875 pada pukul 08.53 WIB.

Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Bank Mandiri, Rabu(15/4/2020) :

Kurs Jual-Beli Dolar AS BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.565 15.835 E Rate 15.595 15.805 Bank Notes 15.575 15.825

*update pukul 09.44 WIB

Kurs Jual-Beli Dolar AS Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*

15/04/20 - 09:35 WIB TT Counter

15/04/20 - 09:35 WIB Bank Notes

15/04/20 - 09:35 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 15.550,00 15.750,00 15.400,00 15.800,00 15.400,00 15.800,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen)

