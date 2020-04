Kurs Jual-Beli Dolar AS di Bank BNI dan Bank BCA, 22 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini, Rabu (22/4/2020). Lantas, bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BNI dan Bank BCA?

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Rabu (22/4/2020) pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp15.300 per dolar dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar, tidak jauh berbeda dengan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara itu, pukul 09.20 WIB, berdasarkan special rates, Bank BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.434 dan harga jual sebesar Rp15.734.

PT Bank Central Asia Tbk. pada Rabu (22/4/2020) pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.606 dan harga jual sebesar Rp15.694, berdasarkan e-rate.

Sementara berdasarkan bank notes, Bank BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.400 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.900 per dolar AS.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah dibuka melemah 63 poin atau 0,40 persen ke level Rp15.530 per dolar AS pada perdagagan Rabu (22/4/2020). Nilai tukar rupiah melemah saat indeks dolar AS naik tipis 0,02 persen atau 0,023 poin ke posisi 100,281.

Nilai tukar rupiah kehilangan taji. Rupiah ditutup melemah 55 poin atau 0,36 persen ke level Rp15.467 per dolar AS pada perdagangan Selasa (21/4/2020).

Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BNI dan Bank BCA, Rabu (22/4/2020):

Kurs Dolar AS Bank BNI KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.800 Special Rate 15.434 15.734 Bank Notes 15.300 15.800

Kurs Dolar AS Bank BCA KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.400 15.900 e Rate 15.606 15.694 Bank Notes 15.400 15.900

