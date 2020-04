Kurs Jual-Beli Dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI, 29 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menguat 60 poin atau 0,39 persen ke level Rp15.385 per dolar AS pada pembukaan perdagangan, Rabu (29/4/2020). Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI?



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Rabu (29/4/2020) pukul 09.33 WIB sebesar Rp15.310 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.530 per dolar AS.



Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.290 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.550 per dolar.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Rabu (29/4/2020) pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp15.100 per dolar dan harga jual sebesar Rp15.600 per dolar.



Sementara itu, pukul 09.20, berdasarkan special rates, Bank BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.214 dan harga jual sebesar Rp15.514.



Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menguat 60 poin atau 0,39 persen ke level Rp15.385 per dolar AS pagi ini.



Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,168 poin atau 0,17persen ke level 99,697 pada pukul 08.55 WIB.



Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI, Rabu (29/4/2020):

Kurs Jual-Beli Dolar AS Bank BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.280 15.560 E Rate 15.310 15.530 Bank Notes 15.290 15.550

Kurs Jual-Beli Dolar AS Bank BNI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.100 15.600 Special Rate 15.214 15.514 Bank Notes 15.100 15.600

