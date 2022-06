Kurs Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), Mandiri (BMRI), dan BNI (BBNI) Hari ini Rabu 8 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada pembukaan perdagangan Rabu (8/6/2022). Rupiah tergerus ke level Rp14.461 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, di pasar spot, rupiah melemah 0,05 persen ke level Rp14.461 per dolar AS pada pukul 09.03 WIB.

Sementara itu, indeks dollar AS hingga pukul 09.09 WIB, menguat 0,21 persen atau 0,21 poin ke level 102,53. Kenaikan ini terjadi sejak pembukaan dari penutupan sebelumnya di level 102,32.

Dengan kondisi tersebut, lantas bagaimana kurs jual-beli dolar Amerika Serikat pada Rabu (8/6/2022):

BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.556 dan Rp14.476 untuk e-rate. Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp14.370 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.570 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.370 14.570 E Rate 14.556 14.476

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.467 dan harga jual sebesar Rp14.487 berdasarkan e-rate. Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.304 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.604 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.304 14.604 E Rate 14.467 14.487 Bank Notes 14.304 14.604

