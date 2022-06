Ini Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA) BRI (BBRI) Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI), Senin 27 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan hari ini, Senin (27/6/2022).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp14.830 - Rp14.890.

Adapun pada perdagangan Jumat pekan lalu (24/6), mata uang Garuda ditutup turun 7 poin atau 0,05 persen ke level Rp14.848 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar di pasar spot tercatat melemah 0,08 persen ke level 104,34.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.789 dan harga jual sebesar Rp14.809 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.28 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.679 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.979 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.06 WIB masing-masing sebesar Rp14.798 dan Rp14.818 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.06 WIB sebesar Rp14.725 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.925 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.679 14.979 E Rate 14.789 14.809 Bank Notes 14.679 14.979

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.725 14.925 E Rate 14.798 14.818

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.812 dan harga jual sebesar Rp14.842 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.10 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.575 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.925 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.774 dan Rp14.823 untuk e-rate.

Sementara itu, untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.695 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.995 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.575 14.925 E Rate 14.812 14.842 Bank Notes 14.575 14.925

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.695 14.995 E Rate 14.774 14.823 Bank Notes 14.695 14.995

