Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Menutup Pekan

Bisnis.com, JAKARTA - Pergerakan rupiah dalam jangka pendek akan dipengaruhi sentimen global seperti suku bunga The Fed setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan kebijakan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 persen.

Pada Kamis (23/6/2022) nilai tukar rupiah terpantau menguat 0,15 persen atau 22 poin sehingga parkir di posisi Rp14.840 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.00 WIB terpantau tetap melanjutkan penguatan 0,419 poin atau 0,40 persen ke level 104,400.

Mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi pada perdagangan hari ini. Salah satu mata uang yang menguat di antaranya adalah yen Jepang yang naik 0,60 persen, sementara won Korea Selatan turun 0,28 persen, dan yuan China turun 0,09 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Jumat (24/6),? Simak uraian berikut.

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 10.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.839 dan harga jual sebesar Rp14.859 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.694 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.994 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pukul 11.00 wib menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp14.834 dan Rp14.854 untuk e-rate. BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.750 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.950 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pukul 09.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.830 dan harga jual sebesar Rp14.860 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, harga beli berdasarkan TT counter sebesar Rp14.600 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.950 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pukul 10.50 menetapkan harga beli dolar AS untuk e-rate sebesar Rp14.822 dan harga jual sebesar Rp14.871 per dolar AS untuk e-rate.

Kemudian untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.695 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.995 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Jumat (24/6/2022) menutup pekan:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.694 14.994 E Rate 14.839 14.859 Bank Notes 14.694 14.994

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.750 14.950 E Rate 14.834 14.854

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.600 14.950 E Rate 14.830 14.860 Bank Notes 14.600 14.950

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.695 14.995 E Rate 14.822 14.871 Bank Notes 14.695 14.995