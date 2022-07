Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA) BRI (BBRI) Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI), Jumat 1 Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini diperkirakan melemah seiring kurangnya katalis positif dari dalam dan luar negeri.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam dalam riset harian mengatakan pergerakan rupiah hari ini, Jumat (1/7/2022), akan berfluktuatif dan kembali ditutup melemah.

“Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.880 - Rp14.930,” tulis Ibrahim.

Kemarin, Kamis (30/6) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali ditutup melemah di akhir semester I/2022. Hal ini beriringan dengan turunnya mata uang lain di kawasan Asia.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.949 dan harga jual sebesar Rp14.969 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.19 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.764 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.064 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.920 dan Rp14.940 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.05 WIB sebesar Rp14.860 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.060 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.764 15.064 E Rate 14.949 14.969 Bank Notes 14.764 15.064

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.869 15.060 E Rate 14.920 14.940

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.905 dan harga jual sebesar Rp14.935 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.645 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.995 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.932 dan Rp14.981 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.775 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.125 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.645 14.995 E Rate 14.905 14.935 Bank Notes 14.645 14.995

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.775 15.125 E Rate 14.932 14.981 Bank Notes 14.775 15.125

