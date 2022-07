Lebih Untung Diguyur Promo BNI, HUT Ke-76

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ulang tahun selalu menjadi hari yang istimewa sehingga sayang untuk dilewatkan begitu saja tanpa sentuhan yang luar biasa. Begitu pula dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang akan berulang tahun ke - 76 pada 5 Juli 2022 nanti.

Bank berkode saham BBNI ini menyiapkan serangkaian program yang istimewa dihari ulang tahunnya yang diusung dengan tema ‘BNI for Stronger Indonesia’, sejalan mendukung pemulihan pasca pandemi, agar tumbuh lebih kuat berkelanjutan. Berbagai spesial promo kali ini ditujukan ‘Untuk Indonesia Lebih Untung’. Mengapa demikian? Penasaran kan? Berikut daftar promonya.

Promo Serba Rp 76

Spesial buat kamu yang suka belanja online di Tokopedia, Blibli, Shopee dan JDID Diskon hingga Rp 7,6 Juta dengan Kartu BNI. Untuk mendukung mobilitas kamu, Dapatkan diskon hingga Rp 76 Ribu di Grab dengan Kartu BNI serta nikmati Diskon 76% di Bluebird dan Cashback Rp 76 Ribu di Gojek dengan Kartu Kredit BNI pada tanggal 5-7 Juli 2022.

Makan di Pizza Hut atau pesan online di Pizza Hut Delivery (PHD) dapatkan potongan Rp 76 Ribu untuk minimum transaksi Rp 250 Ribu dengan QRIS BNI Mobile Banking & Kartu BNI pada 5 Juli 2022.

Untuk kamu yang mau nonton film di XXI, kamu bisa nikmati harga spesial hanya Rp 7.600 untuk pembelian 1 tiket reguler atau Pop Corn dengan QRIS BNI Mobile Banking periode 9-10 Juli 2022. Untuk pemegang Kartu Kredit dan Debit BNI, dapatkan diskon 76% untuk pembelian 2 tiket nonton reguler di bioskop XXI terpilih pada tanggal 9 Juli 2022. Selain itu, khusus pemegang Kartu Debit Emerald dapatkan juga diskon 76% untuk pembelian tiket The Premiere XXI pada tanggal 9 Juli 2022.

Buat yang hobi melancong, ada diskon hingga Rp 1,76 Juta di Garuda Indonesia dengan Kartu BNI pada 5 – 7 Juli 2022. Diskon hingga Rp 760 ribu di tiket.com dan Pegipegi dengan Kartu BNI. Serta diskon hingga Rp 760 ribu di Traveloka dengan Kartu Kredit BNI.

Buat yang belum belanja bulanan, ada diskon 76% dengan Kartu BNI atau Diskon Rp 76 ribu dengan QRIS BNI Moblie Banking di LOTTEMart tanggal 5 Juli 2022.



Promo QRIS dan BNI Mobile Banking

Mau makan di KFC Indonesia hanya bayar Rp 76 ribu pembelian Bucket tanggal 5 – 7 Juli 2022. Mau minuman seger? Hanya bayar Rp 7.600,- di Kokumi atau Jiwa Group di tanggal 5 - 7 Juli 2022. Belanja awal bulan di Lottemart juga bisa dapat potongan Rp 76 ribu dengan minimum transaksi Rp 300 ribu dengan QRIS BNI Mobile Banking.

Mau makan di McDonald’s Indonesia juga dapat cashback 50% (maksimum cashback Rp50 Ribu dan minimum transaksi Rp 50 Ribu berlaku pada 7 Juli 2022). Dikasih cashback lagi nih bayar parkir pakai BNI Mobile Banking senilai Rp 7.600,- untuk parkir minimal 2 jam pertama di Senayan City, Menara BNI, Central Park, Pacific Place dan Aeon Mall BSD pada 5 – 30 Juli 2022.

Belum punya BNI Mobile Banking? Ayo download dan aktivasi sekarang, perbanyak transaksi dengan BNI Mobile Banking minimal 30x transaksi selama periode program bisa dapat gadget terkini dari iPhone 13 Pro Max hingga Samsung Galaxy S22 Ultra, iPad 9th Gen hingga saldo tabungan total jutaan rupiah, periode aktivasinya 25 Juni - 31 Juli 2022.

Sedang Liburan butuh perlindungan? Dapatkan kemudahan perlindungan asuransi dalam satu genggaman dengan pembelian asuransi Digi Micro melalui Mobile Banking BNI dan bagi 76 nasabah pertama melakukan pembelian dengan pilihan UP Rp 60 juta masa asuransi 3 bulan akan mendapatkan tambahan perlindungan asuransi 3 bulan selanjutnya dengan UP Rp 20 Juta per nasabah setelah jatuh tempo polis pertama.

Promo TapCash

Bayar parkir hanya Rp76,- untuk 1 jam pertama di Mall Pacific Place, Plaza Senayan, Plaza Indonesia, Gandaria City, Kota Kasablanka, Cilandak Town Square, Aeon BSD, Botani Square Bogor, Summarecon Mall Serpong, Metropolitan Mall Bekasi, Margonda City Depok.

Mau beli TapCash desain-desain menarik, diskon 76% di Official Store Bumi Langit, Tokopedia, Shopee, Blibli, Dinomarket dan Bukalapak.

Mau beli TapCash di gerai minimarket terdekat? hanya Rp 17.600 di Indomaret, Alfamart dan Alfamidi!

Top up TapCash bisa dapat produk gratis hanya di Indomaret dan Alfamart. Bisa juga dapat hadiah tebus murah berbagai produk hanya Rp 7.600 di Alfamidi!

Top Up TapCash juga bisa dapat cashback Rp 76 ribu di Tokopedia, LinkAja dan Bukalapak.

Promo Virtual Account Via Mobile Banking dan BNI Griya

a. Parade cashback saldo OVO,DANA,SHOPEEPAY Rp 46 ribu dan Rp 76 ribu.

Caranya adalah memastikan BNI Mobile Banking aktif untuk Top-Up saldo e-wallet. Menangkan hadiah Rp 46 ribu dengan minimal top-up Rp 150 ribu. Minimal transaksi 1x per hari pada 27 Juni hingga 26 Juli 2022.

Gunakan terus BNI Mobile Banking untuk Top-Up saldo e-wallet. Menangkan hadiah Rp 46 ribu dengan minimal top-up Rp 150 ribu. Minimal transaksi 2x per hari pada 27 Juni hingga 26 Agustus 2022.

Perbanyak transaksi kartu debit BNI, kumpulkan POIN+ dan tukarkan di Mobile Banking, diskon 76% untuk semua penukaran POIN+ mulai tanggal 5 hingga 25 Jul 2022. Buka tabungan Digital BNI dan Aktivasi BNI Mobile Banking dapatkan cashback hingga Rp 176 ribu. dan dapatkan Extra cashback Rp 76 ribu, dengan melakukan Top-Up saldo e-wallet minimal Rp150.000 menggunakan kode referral : BNIDANA, BNIOVO, BNISHOPEEPAY minimal transaksi 1x per hari pada 26 Juni sd 25 Agustus 2022.

b. Suku bunga khusus

Nikmati suku bunga khusus HUT BNI mulai dari 2,76% p.a eff fixed 1 tahun pertama dengan BNI Griya di Mitra Developer Kerjasama BNI. Diskon biaya provisi dan bebas biaya administrasi. Proses instan approval serta opsi bebas angsuran pokok hingga 2 tahun pertama dan kemudahan pengajuan online dengan e-Form BNI Griya.

Ragam BNI Fleksi, Griya, Investasi dan BNIDirect

Khusus HUT BNI 2022, BNI Fleksi menawarkan suku bunga 9% p.a efektif all tenor dengan biaya provisi 0,76% eenmaligh dari maksimal Kredit. Biaya Administrasi Rp 76 ribu dengan tambahan reward saldo LinkAja 0,76% untuk 76 Debitur Pertama yang mengajukan dan booking melalui eForm pada 6 Juni - 31 Agustus 2022.

Untuk setiap pembelian Reksa Dana Open End di BNI Mobile Banking juga dapat cashback 4,6%. Investasi gak pakai nanti! Pembelian Reksa Dana minimal Rp. 1 juta, dengan Cashback max 250 ribu/ nasabah. Berlaku untuk 1.000 nasabah tercepat pada 1 - 31 Juli 2022. Berlaku untuk semua produk Reksa Dana Open End kecuali Reksa Dana Pasar Uang

Nikmati Program BNI Griya Gelegar Lelang BNI 2022 periode 1 Juli - 31 Desember 2022 dalam rangka Pembelian Agunan Kredit melalui lelang dan non lelang. Sementara itu, Gratis Biaya Billing Payment, LLG/Kliring & RTGS Via BNIDirect pada 27 Juni – 30 September 2022 untuk kuota 9100 nasabah (Giran + Debitur All segment). Nasabah harus menggunakan BNIDirect untuk pembayaran Pajak (PPh/PPN/Kepabeanan), BPJSKS, BPJSTK, PLN, Telkom, LLG, dan RTGS di setiap bulan pada periode program.

Promo BNI Group

Dapatkan cashback 11% untuk pembelian Reksa Dana BNI-AM (kecuali Reksa Dana Pasar Uang) minimal senilai Rp 100 ribu. Berlaku untuk 200 orang pertama dan pembelian dapat dilakukan melalui APERD BNI-AM (BNI Sekuritas, Tanamduit dan Makmur), promo hingga 1 - 29 Juli 2022.

Tidak ada kata terlambat untuk memulai Investasi, Investasinya pakai BIONS by BNI Sekuritas. Buka RDN untuk Investasi melalui BNI Mobile Banking, dapatkan bonus Reksadana BNI-AM IDX 30 senilai Rp 76 ribu. Ada tambahan bonus Reksadana senilai Rp 50 ribu hanya dengan melakukan transaksi finansial di BNI Mobile Banking. Kuota terbatas untuk 760 nasabah pertama, periode 5 - 31 Juli 2022.

Terdapat program dari BNI Life Special untuk 76 Nasabah HUT BNI ke 76 dengan premi Minimal Rp 25 juta selama bulan Juli 2022, atas pembelian produk BLMPP Plus, BLife Solusi Abadi, Solusi Pintar, dan Steady Protection mendapatkan cash reward sebesar Rp 760 ribu. Selain itu dapatkan pula Asuransi Kecelakaan Diri senilai Rp 40 juta untuk 76 Nasabah issued tercepat atas pembelian produk BLPM Plus, Steady Protection, Solusi Abadi, Solusi Pintar dan Infinite Protection dengan premi minimum Rp 10 Jt.

Bersama BNI Multifinance, nikmati promo bunga mulai dari 2,5% flat untuk pembiayaan mobil baru berlaku semua merk khusus untuk 76 orang pertama dengan DP 20% dan bunga mulai 2,5%. Dan juga untuk pembiayaan mobil Honda dengan DP 20% dan bunga mulai 2,5% (Honda Tendean) periode 4 - 30 Juli 2022.

