Transaksi di Lakuemas Bisa Pakai Bank Digital DBS

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia melalui aplikasi digibank by DBS menjalin kerja sama dengan platform penyedia emas digital Lakuemas dengan meluncurkan fitur digibank Bayar Ringkas, yakni solusi instan bagi nasabah untuk melakukan transaksi online melalui aplikasi mitra.

Fitur ini dapat memudahkan proses pembayaran secara digital tanpa perlu berpindah aplikasi. Dengan demikian, nasabah hanya perlu melakukan satu kali proses registrasi di aplikasi Lakuemas. Setelah berhasil, fitur ini dapat langsung dipilih sebagai metode pembayaran dengan menggunakan one time password (OTP) sebagai verifikasi transaksi.

Head of digibank Bank DBS Indonesia Erline Diani menjelaskan aplikasi digibank by DBS menghadirkan fitur digibank Bayar Ringkas pada aplikasi Lakuemas untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang praktis, mudah, dan aman. Selain itu, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi perseroan untuk memperluas ekosistem pembayaran digital serta mendukung inklusi finansial di Indonesia.

Baca Juga : Intip Rencana Perbankan Digital DBS Indonesia untuk 5 tahun ke Depan

“Tentunya, ke depannya integrasi API Pembayaran ini juga akan sejalan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran [SNAP] yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,” ujar Erline dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022).

Sementara itu, Direktur Utama Lakuemas Bayu Saputra mengungkapkan kolaborasi antara Lakuemas dengan Bank DBS Indonesia merupakan sebuah keputusan bisnis yang bukan hanya strategis, tetapi juga visioner.

“Dengan hadirnya fitur digibank Bayar Ringkas pada aplikasi Lakuemas, kami harap masyarakat akan semakin termotivasi untuk mulai dan rutin berinvestasi emas tanpa perlu khawatir akan keamanan dan waktu yang diluangkan saat melakukan pembelian emas digital,” kata Bayu.

Bayu menerangkan saat ini Lakuemas memiliki 1 juta pengunduh dan telah bekerja sama dengan toko-toko rekanan (offline store) yang beroperasi di lebih dari 100 lokasi, Gold ATM yang memiliki lima lokasi, serta menghadirkan promo-promo yang ada di e-commerce.

Sejalan dengan prinsip open banking, Bank DBS Indonesia terus memperluas kerja sama dengan berbagai mitra termasuk untuk fitur digibank Bayar Ringkas, saat ini Bank DBS Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan dompet digital DANA dan aplikasi KedaiMart by Kedai Sayur Indonesia, perusahaan agribusiness enabler yang menawarkan solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Bank DBS Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan akses dan penyaluran kredit kepada masyarakat di Indonesia melalui skema kerja sama pembiayaan bersama atau Joint Financing dengan Home Credit Indonesia dan Kredivo.

Baca Juga : Strategi Bank Digital, DBS Indonesia Pilih Jalur Laba

“Berinovasi untuk menjadi intelligent way of banking, aplikasi digibank by DBS memungkinkan nasabah untuk melakukan semua kegiatan perbankan dalam genggaman, mulai dari transaksi perbankan sehari-hari, investasi, pembayaran, dan pengajuan kartu kredit serta pinjaman,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :