Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI), Senin (11/7/2022)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diprediksi masih dibayangi oleh penguatan dolar AS pada perdagangan awal pekan ini, Senin (11/7/2022). Akhir pekan lalu (8/7/2022), mata uang Garuda ditutup menguat 0,41 persen atau naik 60 poin di posisi Rp14.905 per dolar AS.

Rupiah tercatat menembus level 15.000 pada 5 Juli 2022, untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Semua mata uang, termasuk mata uang negara berkembang serta mata uang utama terdepresiasi lebih dalam tahun ini

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada perdagangan hari ini, Senin (1/7/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.696 dan harga jual sebesar Rp14.989 berdasarkan e-rate. Berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.819 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.119 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp14.976 dan Rp14.995 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.899 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.099 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate masing-masing sebesar Rp14.952 dan Rp15.001.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.810 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.160 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Senin (11/7/2022)

