Rupiah Diprediksi Melemah, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diprediksi cenderung melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (12/7/2022) akibat keperkasaan dolar AS. Kemarin, (11/7/2022), kurs mata uang Garuda terpantau berakhir menguat 4 poin atau 0,03 persen ke Rp14.975 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya mencapai level tertinggi baru sejak Oktober 2002 di 108,19 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Mata uang AS telah menguat di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga secara agresif karena mengatasi inflasi yang melonjak.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Selasa (12/7/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.981 dan harga jual sebesar Rp15.001 berdasarkan e-rate. Berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.840 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.140 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Baca Juga : Ini Dampaknya ke Ekonomi jika Rupiah Bertahan di Level Rp15.000 Jual (Rp) TT Counter 14.840 15.140 E Rate 14.981 15.001 Bank Notes 14.840 15.140



Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.970 dan harga jual sebesar Rp15.000 berdasarkan e-rate. Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp14.775 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.125 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.775 15.125 E Rate 14.970 15.000 Bank Notes 14.775 15.125

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp14.980 dan Rp15.000 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.900 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.100 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.900 15.100 E Rate 14.980 15.00

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate masing-masing sebesar Rp14.966 dan Rp15.015.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.825 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.175 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.825 15.175 E Rate 14.966 15.015 Bank Notes 14.825 15.175

