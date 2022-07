Cek Kurs Jual Beli Dolar AS Senin (25/7) di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat sebesar 0,19 persen atau 29 poin ke Rp14.984,50 per dolar AS pada Senin (25/7/2022). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,01 persen atau 0,02 poin ke 106,71.

Pada perdagangan Jumat pekan lalu (22/7) mata uang Garuda ditutup 21,5 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.015 per dolar AS. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi Ibrahim Assuaibi dalam risetnya menyebutkan pergerakan rupiah dipengaruhi respons pasar terhadap Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5 persen.

"Pasar menilai hal ini merupakan langkah yang tepat waktu, sasaran dan takaran dengan mengacu kepada tujuan utama yaitu menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi sesuai jangkar BI, ditambah untuk menjaga momentum pertumbuhan," jelasnya.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Senin (18/7/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 09.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.976 dan harga jual sebesar Rp14.996 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.884 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.144 per dolar AS.

BRI

Hingga berita ini diterbitkan, laman resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tidak dapat diakses sehingga belum menampilkan kurs jual beli hari ini.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.995 dan harga jual sebesar Rp15.015 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.26 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.800 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.150 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.902 dan Rp15.006.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.835 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.185 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Senin (25/7/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.844 15.144 E Rate 14.976 14.996 Bank Notes 14.844 15.144

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.800 15.150 E Rate 14.995 15.015 Bank Notes 14.800 15.150

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.835 15.185 E Rate 14.902 15.006 Bank Notes 14.835 15.185

