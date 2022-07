Utilisasi “Hybrid Working”, BNI Bangun Work Hub Pertama di Taman Galaxy Bekasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI bangun Work Hub pertama yang akan memungkinkan penerapan model bekerja darimana saja bagi karyawannya, atau dikenal dengan Hybrid Working. Dengan work hub ini, kebutuhan untuk bekerja lebih fleksibel akan terpenuhi sehingga diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong kinerja milenial di tengah tren akselerasi pemulihan ekonomi tahun ini.

Adapun, work hub yang juga menyerap konsep lokasi kerja bersama atau coworking space ini diresmikan langsung oleh Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir di Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy di Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/7/2022).

Riset internal BNI menunjukkan bahwa pegawai di kantor pusat secara spesifik menyatakan bahwa kebijakan WFO dan WFH sangat mendukung Work Life Balance. Oleh karenanya, BNI berupaya proaktif menjawab kebutuhan tersebut guna memfasilitasi kebutuhan dalam rangka mendorong produktivitas pegawai.

“Saya yakin pegawai sangat excited untuk mencoba tempat ini. It is a real new way of working. Tentunya kami tidak akan berhenti di sini saja, tetapi juga memperluas program ini ke seluruh Indonesia,” sebut Ronny.

Ronny menyampaikan, konsep Work Hub KCP Taman Galaxy ini didesain dengan timeless. Hal ini diharap dapat menghilangkan kejenuhan di tengah tuntutan kerja yang semakin meningkat. Selain itu, demi meningkatkan kepedulian terhadap penggunaan transportasi umum, Co Working space ini didesain tidak memiliki lapangan parkir.

“Namun, apabila pegawai membawa sepeda, kami justru telah menyediakan tempat parkir khusus sepeda. Selain itu pegawai juga diharapkan membawa alat makan dan alat beribadah sendiri dan tidak diperkenankan meninggalkan barang apapun di work hub,” katanya.

Kultur kepedulian terhadap lingkungan juga dijaga ketat di area ini. Karyawan yang berkunjung dituntut untuk dapat membersihkan tempat setelah pemakaian dan tidak diperkenankan meninggalkan sampah di tempat yang telah dipakai. “Kunjungan juga hanya dapat dilakukan dengan booking tempat sebelum datang melalui aplikasi DigiHC”.

