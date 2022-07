Lini Pembiayaan Ritel Astra (FIFGroup) Sebar Kredit Rp15,5 triliun, Ini Lini Penopangnya

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance (FIF Group) alias FIF mencatatkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp15,50 triliun pada paruh musim 2022.

Kinerja pembiayaan leasing anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) ini tercatat tumbuh tipis 0,60 persen (year-on-year/yoy) ketimbang periode yang sama tahun lalu senilai Rp15,41 triliun.

Presiden Direktur FIF Margono Tanuwijaya mengungkap bahwa kinerja kali ini terbilang baik, di tengah kondisi perekonomian nasional yang bangkit perlahan dari keterpurukan pandemi Covid-19, serta fenomena kelangkaan chip semikonduktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan stok sepeda motor.

"Kelangkaan chip semikonduktor pada produksi sepeda motor berdampak kepada layanan pembiayaan sepeda motor baru kami. Kendati demikian, kami tetap terus optimis melihat kinerja lini bisnis lainnya yang menunjukkan pertumbuhan positif pada semester I tahun 2022 ini," ujar Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (31/7/2022).

Hal ini tergambar dari kinerja pembiayaan khusus lini bisnis FIFASTRA alias penyaluran kredit sepeda motor baru merek Honda yang mengalami koreksi, kendati masih menjadi lini bisnis utama buat FIF.

Nominal pembiayaan FIFAstra senilai Rp9,38 triliun per Juni 2022 tercatat turun 7,53 persen yoy ketimbang periode yang sama tahhun sebelumnya senilai Rp10,15 triliun. Sementara dari sisi jumlah sepeda motor, perusahaan telah mengucurkan pembiayaan untuk 549.000 unit per Juni 2022, turun 4,81 persen yoy kerimbang 577.000 unit per Juni 2021.

"Kelangkaan chip semikonduktor berdampak negatif pada kinerja pembiayaan FIFAstra. Hal ini dikarenakan proses produksi tidak dapat mengimbangi permintaan masyarakat yang tinggi, sehingga masyarakat harus terlebih dahulu melakukan pemesanan secara inden dengan jangka waktu yang lama," ungkapnya.

Berbeda dengan FIFAstra, lini bisnis pembiayaan FIF lainnya tampak bertumbuh, sehingga mampu mengimbangi penurunan dari lini bisnis utama.

Pembiayaan multiguna bertajuk DanaAstra mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan 16,02 persen yoy menjadi Rp5,71 triliun per Juni 2022 dari Rp4,92 triliun per Juni 2021.

Jumlah unit yang menjadi agunan pembiayaan DanaAstra pun mencapai 656 ribu unit pada paruh periode 2022 ini, naik tipis 0,28 persen yoy dibandingkan 654 ribu unit pada semester I/2021.

Pembiayaan multiproduk FIF bernama Spektra pun mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 11,08 persen you di semester I/2022 menjadi Rp337,60 miliar dari periode sama tahun sebelumnya senilai Rp303,93 miliar.

Jumlah unit produk seperti elektronik, gadget, atau sepeda yang tersalurkan lewat produk Spektra pun meningkat 4,32 persen menjadi 57 ribu kontrak per Juni 2022 dari hanya mencapai 54 ribu kontrak per Juni 2021.

"Selain itu, angin segar juga datang dari lini bisnis pembiayaan syariah Amitra, terutama sejak dibukanya kembali pintu bagi jemaah internasional untuk melakukan ibadah Haji maupun Umrah oleh Arab Saudi," tambah Margono.

Lini bisnis Amitra mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan menjadi Rp46,64 miliar pada semester I/2022, tumbuh 36,43 persen yoy dibanding periode sama tahun lalu senilai Rp34,19 miliar.

Jumlah booking unit Amitra juga mengalami kenaikan sebesar 80,41 persen yoy pada menjadi 2.791 kontrak ketimbang periode yang sama tahun 2021 yang hanya mencapai 1.547 kontrak.

Terakhir, produk baru di lini bisnis pembiayaan mikro FIF bertajuk Finatra turut berkontribusi terhadap kinerja PT FIF di semester I/2022. Sejak beroperasi April 2022, lini bisnis yang baru lahir itu telah mencatatkan penyaluran sebesar Rp22,14 miliar dengan jumlah booking unit sebanyak 229 kontrak.

