Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah 0,03 persen atau turun 4,5 poin menuju level Rp14.877 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (2/8/2022).

Berdasarkan data Bloomberg, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, pada pukul 09.00 WIB terpantau melemah 0,13 persen atau 0,14 poin ke level 105,13.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Selasa (2/8/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.874 dan harga jual sebesar Rp14.894 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.37 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.709 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.009 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Baca Juga : Dolar AS Melemah, Investor Kaji Langkah The Fed ke Depan Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.709 15.009 E Rate 14.874 14.894 Bank Notes 14.709 15.009

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp14.878 dan Rp14.897 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.800 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.000 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.800 15.000 E Rate 14.878 14.897

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.870 dan harga jual sebesar Rp14.910 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.42 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.650 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.000 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.650 15.000 E Rate 14.870 14.910 Bank Notes 14.650 15.000

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.859 dan Rp14.908.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.710 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.060 per dolar AS.