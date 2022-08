Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini Kamis (4/8)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,06 persen atau 9 poin sehingga parkir di posisi Rp14.920,50 per dolar AS pada Kamis (4/8/2022) pukul 09.01 WIB.

Sementara itu, kemarin (3/8), rupiah ditutup melemah 0,15 persen atau 11,50 poin sehingga parkir di posisi Rp14.911,50 per dolar AS. Mayoritas mata uang Asia juga berakhir lesu.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, beberapa negara berkembang mulai meningkatkan utangnya akibat pandemi Covid-19, akibat kenaikan harga pangan dan energi. Sekitar lebih dari 30 negara terjebak utang di atas 100 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI? Simak uraian berikut ini.

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.906 dan harga jual sebesar Rp14.926 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.724 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.024 per dolar AS.

BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp14.910 dan 14.930 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.825 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.025 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.870 dan harga jual sebesar 14.900 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.28 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.675 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.025 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.893 dan Rp14.942.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.745 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.095 per dolar AS

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Kamis (4/8/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.724 15.024 E Rate 14.906 14.926 Bank Notes 14.724 15.024

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.825 15.025 E Rate 14.910 14.930

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.675 15.025 E Rate 14.870 14.900 Bank Notes 14.675 15.025

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.845 15.195 E Rate 14.929 14.978 Bank Notes 14.845 15.195

