Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI saat Rupiah Melemah Hari Ini, 15 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.270,5 pada perdagangan hari ini, Selasa (15/7/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah ke level Rp16.270,50 per dolar AS atau terkoreksi 0,13%. Indeks dolar AS melemah ke level 98,07.

Mata uang Asia lainnya seperti yen Jepang melemah 0,06%, dolar Singapura melemah 0,05%, dan dolar Taiwan melemah 0,05%.

Sementara itu, dua mata uang yang menguat antara lain yuan China dan won Korea Selatan yang masing-masing sebesar 0,03% dan 0,12%.

Melansir Reuters, penguatan dolar AS pada hari ini sejalan dengan para investor yang menantikan rilis data inflasi AS, yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter.

Investor juga mempertimbangkan potensi keluarnya Jerome Powell dari Federal Reserve seiring Presiden Donald Trump melanjutkan kritiknya terhadap ketua bank sentral tersebut.

Ketua The Fed Jerome Powell memperkirakan inflasi akan meningkat musim panas ini sebagai akibat dari tarif, yang diperkirakan akan membuat bank sentral AS tetap menahan diri hingga akhir tahun.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.270 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.110 dan Rp16.410 per pukul 08.03.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.410 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.286 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.180 dan Rp16.380 sampai dengan waktu yang sama.