Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI) Kamis (18/8/2022)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berisiko tertekan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (18/8/2022), setelah risalah The Fed yang masih memantau perkembangan inflasi untuk menentukan kebijakan moneter.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.15 WIB, Kamis (18/8/2022), rupiah dibuka melemah 19,5 poin atau 0,13 persen ke Rp14,787.5 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS menguat tipis 0,02 persen atau naik 0,017 poin ke 106.591.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan The Fed dapat beralih ke kenaikan suku bunga yang lebih kecil ke depan. Meski begitu, dia tetap membuka opsi untuk kenaikan suku bunga acuan yang lebih besar pada pertemuan berikutnya di bulan September, tergantung pada data ekonomi yang akan dirilis sebelum pertemuan.

"Untuk perdagangan Kamis (18/8/2022), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.750 - Rp14.820," jelas Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam laporannya.

Dalam kondisi tersebut, lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI) pada perdagangan hari ini, Kamis (18/8/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.774 dan harga jual sebesar Rp14.794 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.609 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.909 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp14.728 dan Rp14.778untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.690 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.890 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.758 dan Rp14.778.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.606 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.955 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Kamis (18/8/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.609 14.909 E Rate 14.774 14.794 Bank Notes 14.609 14.909

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.690 14.890 E Rate 14.728 14.778

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.606 14.955 E Rate 14.758 14.778 Bank Notes 14.606 14.955

