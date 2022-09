Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/9)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diprediksi akan diwarnai oleh fluktuasi dolar Amerika Serikat (AS) di hadapan mata uang utama lainnya pada hari ini, Selasa (13/9/2022).

Rupiah hari ini berada di level Rp14.850 per dolar AS, turun 0,05 persen pada pukul 09.00 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,12 persen ke posisi 108,203.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp14.830 - Rp14.890 per dolar AS.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,62 persen menjadi 108,330 pada akhir perdagangan Senin (12/9/2022) waktu setempat.

Kenaikan suku bunga 75 basis poin dari Bank Sentral Eropa pekan lalu menambah kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat sehingga membebani dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.854 dan harga jual sebesar Rp14.874 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.16 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.704 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.004 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.05 WIB sebesar Rp14.855 dan Rp14.875 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.780 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.980 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 10.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.855 dan harga jual sebesar Rp14.875 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.26 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.830 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp14.880 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.862 dan Rp14.882.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.705 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.005 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (13/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.704 15.004 E Rate 14.854 14.874 Bank Notes 14.704 15.004

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.780 14.890 E Rate 14.855 14.875

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.650 15.000 E Rate 14.855 14.875 Bank Notes 14.830 14.880

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.705 15.005 E Rate 14.862 14.882 Bank Notes 14.705 15.005

