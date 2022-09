Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI: Rupiah Tembus Rp15.300?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka naik sebesar 62,5 poin atau 41 persen menjadi Rp15.200 per dolar AS pada Jumat (30/9/2022). Sementara itu, indeks dolar AS terkoreksi sebesar 0,24 persen ke level 111,987.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan ditutup menguat tipis di rentang Rp15.240-Rp15.300 per dolar AS pada akhir pekan.

Berdasarkan data Bloomberg, pada Kamis (29/9/2022) nilai tukar rupiah ditutup menguat 4 poin atau 0,03 persen sehingga parkir di posisi Rp15.262,50 per dolar AS. Indeks dolar AS pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 1,02 poin atau 0,91 persen ke level 113,62.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia terpantau ditutup bervariasi di hadapan dolar AS. Mata uang yen Jepang ditutup melemah 0,33 persen, won Korea menguat 0,12 persen, yuan China melemah 0,01 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,40 persen terhadap dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.231 dan harga jual sebesar Rp15.251 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.28 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.024 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.324 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.14 WIB masing-masing sebesar Rp15.230 dan Rp15.256 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.150 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.200 dan harga jual sebesar Rp15.235 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.09 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.180 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.230 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.204 dan Rp15.224.

Untuk bank notes BNI pada 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.065 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.415 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Jumat (30/9/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.089 15.389 E Rate 15.231 15.251 Bank Notes 15.024 15.324

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.150 15.350 E Rate 15.230 15.256

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.000 15.350 E Rate 15.200 15.235 Bank Notes 14.180 15.230

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.065 15.415 E Rate 15.204 15.224 Bank Notes 15.065 15.415

