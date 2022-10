Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, & BNI Hari Ini Rabu (5/10/2022)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (5/10/2022).

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah dibuka menguat 55 poin atau 0,36 persen sehingga parkir di posisi Rp15.247 per dolar AS. Indeks dolar AS terpantau naik 0,26 persen atau 0,29 poin ke level 110,35.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia terpantau dibuka menguat di hadapan dolar AS. Mata uang rupee India naik 0,44 persen, dolar Taiwan naik 0,34 persen, won Korea Selatan naik 0,34 persen, yuan Cina naik 0,13 persen, dan ringgit Malaysia naik 0,10 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan itu disebabkan data eksternal yang kuat terutama pajak untuk pengusaha yang disahkan.

"Ini terjadi walaupun PDB Inggris pada kuartal III/2022 tidak terjadi kontraksi di 0,2 persen, artinya Inggris dalam kondisi aman walaupun inflasinya 10 persen," kata Ibrahim dalam keterangan resmi, Rabu (5/10/2022).



Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.206 dan harga jual sebesar Rp15.226 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.27 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.019 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.319 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.198 dan Rp15.218 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.310 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.185 dan harga jual sebesar Rp15.205 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.41 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.175 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.225 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.228 dan Rp15.248.

Untuk bank notes BNI pada 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.085 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.435 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Senin (3/10/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.019 15.319 E Rate 15.206 15.226 Bank Notes 15.019 15.319



Kurs Jual Beli Dolar AS BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.110 15.310 E Rate 15.198 15.218

Kurs Jual Beli Dolar AS Mandiri

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.000, 15.350 E Rate 15.185 15.205 Bank Notes 15.175 15.225

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.085 15.435 E Rate 15.228 15.248 Bank Notes 15.085 15.435

