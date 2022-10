Rupiah Menguat Tipis, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat di hadapan dolar AS pada perdagangan Kamis (13/10/2022) bersama dengan pelemahan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.08 WIB, menguat 13,5 poin atau 0,09 persen ke Rp15.343 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah tipis 0,03 persen ke 113,28.

Bersama dengan rupiah, rupee India juga menguat 0,01 persen, dolar Singapura menguat 0,06 persen, dan yen Jepang menguat 0,03 persen.

Adapun mata uang lainnya di Asia masih dalam pelemahan seperti won Korea Selatan melemah 0,09 persen, dolar Taiwan melemah 0,19 persen, ringgit Malaysia melemah 0,09 persen, dan baht Thailand melemah 0,06 persen

Analis MIFX menyebutkan dolar AS diperkirakan melemah di tengah pasar yang mencerna perilisan notula FOMC yang dipandang kurang hawkish.

"Karena meskipun para pembuat kebijakan sepakat bahwa mereka perlu untuk ke sikap kebijakan yang lebih ketat dan mempertahankan untuk beberapa waktu ke depan, namun ada beberapa anggota yang mengatakan penting untuk mengukur ulang laju pengetatan kebijakan lebih lanjut untuk mengendalikan risiko dampak negatif yang signfikan terhadap prospek ekonomi," jelasnya dalam riset, Kamis (13/10/2022).

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (13/10/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.344 dan harga jual sebesar Rp15.364 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.30 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.179 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.479 per dolar AS.

Kurs dolar AS di BCA Kurs Beli Jual TT counter 15.179 15.479 E-rate 15.344 15.364 Bank notes 15.179 15.479

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.343 dan Rp15.363 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.470 per dolar AS.

Kurs dolar AS di BRI Kurs Beli Jual TT counter 15.270 15.470 E-rate 15.343 15.363 Bank notes 15.179 15.479

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.325 dan harga jual sebesar Rp15.345 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.330 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.380 per dolar AS.

Kurs dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli Jual TT counter 15.125 15.475 E-rate 15.325 15.345 Bank notes 15.330 15.380

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.348 dan Rp15.368

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.525 per dolar AS.

Kurs dolar AS di BNI Kurs Beli Jual TT counter 15.175 15.525 E-rate 15.348 15.368 Bank notes 15.175 15.525

