Grup MNC BCAP Dapat Restu OJK dan BI, Konsolidasi Layanan Keuangan Berbasis Transaksi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu emiten holding milik Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) mendapat restu dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan konsolidasi layanan keuangan berbasis transaksi dibawah anak perusahaan mereka, yakni PT Motion Digital Technology (Motion Digital).

Head of Investor Relations MNC Kapital Natassha Yunita mengatakan OJK memberikan izin untuk mengalihkan 48,99 persen saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan 99,99 persen saham PT MNC Sekuritas yang sebelumnya dimiliki oleh BCAP. Akuisisi ini dilakukan guna mengkonsolidasikan MNC Sekuritas dalam Motion Digital.

Selain itu, BI telah memberikan izin 99,99 persen saham PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) untuk dikonsolidasikan dalam Motion Digital. Usai mendapat restu dari OJK dan BI, Motion Digital dapat melakukan aksi korporasi guna memperkuat sinergi antara MotionBanking, MotionTrade, MotionPay, dan Flash Mobile.

Baca Juga : Jejak MNC Asia Holding (BHIT) saat Harga Saham BCAP Merekah

"Integrasi dan sinergi ini diyakini akan mampu menarik banyak investor, termasuk private equity, hedge fund, investor start-up, dan lembaga keuangan lainnya untuk berinvestasi di Motion Digital," ujar Natassha dikutip melalui keterbukaan informasi pada Rabu (12/10/2022).

Lebih lanjut, Natassha mengatakan ekosistem Motion Digital akan mempermudah nasabah dalam mengelola dan memantau transaksi. Selain itu, aplikasi daripada Motion Digital akan akan diintegrasikan dengan single sign-on, e-KYC yang terhubung, dan cross wallet.

Beberapa aplikasi dan layanan yang berada di bawah Motion Digital adalah Motion Bank by MNC Bank, Motion Trade by MNC Sekuritas, Motion Pay by MNC Teknologi Nusantara, dan Flash Mobile.

"Flash Mobile akan memproses semua transaksi di ekosistem Motion Digital untuk memastikan eksekusi real-time," ujar Natassha.

Sekadar informasi, BCAP merupakan perusahaan induk yang membawahi sejumlah entitas keuangan MNC Group seperi PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). MNC Finance, MNC Sekuritas, MNC Asset Management serta sejumlah perusahaan properti.

Saham BCAP terpantau naik tipis 0,93 persen atau 1 poin pada penutupan perdagangan kamrin, Rabu (12/10/2022). Kenaikan tersebut membawa saham BCAP ke level Rp109.

Adapun price earning ratio (PER) BCAP berada di posisi 42,84 kali dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp4,65 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :