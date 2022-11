Rupiah Melemah Saat KTT G20, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini Selasa (15/11/2022). Rupiah dibuka melemah bersama mata uang lain di kawasan Asia.

Adapun sentimen dari Wakil Gubernur the Fed Lael Brainard yang membuka peluang the Fed segera memperlambat laju kenaikan suku bunga acuan belum terlihat pada pembukaan hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengawali perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,16 persen atau 24,5 poin ke Rp15.519 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar AS terpantau menguat 0,33 persen atau 0,35 poin, di level 107,01.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI hari ini Selasa (15/11/2022)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 08:42 WIB, Selasa (15/11/2022) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.520 dan harga jual Rp15.540 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, pukul 09:08 WIB harga beli dolar AS Rp15.300 dengan harga jual Rp15.650.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:14 harga beli dolar As Rp15.500 dengan harga jual Rp15.550.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.520,00 15.540,00 TT Counter 15.300,00 15.650,00 Bank Notes 15.500,00 15.550,00

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Jumat (11/11/2022) pukul 09:32 WIB dengan harga beli Rp15.546 dan harga jual Rp15.566. Secara TT Counter hingga pukul 08:01 WIB harga beli Rp15.389 dan harga jual Rp15.689.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:24 WIB harga beli Rp15.389 dan harga jual Rp15.689.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.546,00 15.566,00 TT Counter 15.389,00 15.689,00 Bank Notes 15.389,00 15.689,00

Bank Negara Indonesia (BNI)

Selanjutnya, BNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara special rates pada pukul 09:30 WIB dengan harga beli Rp15.480 dan harga jual Rp15.500.

Sementara harga jual dan beli secara bank notes yakni Rp 15.375 dan Rp15.725.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.480,00 15.500,00 TT Counter 15.375,00 15.725,00 Bank Notes 15.375,00 15.725,00

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

Disamping itu, BNI juga mengingatkan nasabah mengenai akumulasi pembelian valas di atas USD 100.000 atau ekuivalennya per bulan, tiap pelaku transaksi wajib menyampaikan dokumen underlying sesuai ketentuan berlaku.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.550 dan harga jual Rp15.570. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif yang sama antara jual dan beli yakni Rp15.550.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.550,00 15.550,00 Penghitung TT 15.550,00 15.570,00 Uang Kertas - -

