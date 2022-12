Rupiah Bisa Tembus Rp15.700, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dolar AS diperkirakan masih berpeluang menguat jelang pidato The Fed dan rilis data inflasi Indonesia pada perdagangan hari ini, Kamis (1/12/2022).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah dibuka berfluktuatif pada perdagangan Kamis (1/12/2022), tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.710—Rp15.770 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan dengan penguatan sebesar 0,07 persen atau 11 poin ke Rp15.731,5 per dolar AS pada Rabu (30/11/2022). Sampai pukul 15.04 WIB, indeks dolar AS terpantau melemah 0,25 persen atau 0,26 poin ke level 106,5.

1. BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.629 dan harga jual sebesar Rp15.649 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.35 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.474 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.774 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.474 15.774 E Rate 15.629 15.649 Bank Notes 15.474 15.774

2. BRI

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.41 WIB masing-masing sebesar Rp15.627 dan Rp15.647 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.550 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.430 15.630 E Rate 15.498 15.518

3. Bank Mandiri

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 09.14 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.570 dan harga jual sebesar Rp15.590 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.41 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.595 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.450 15.800 E Rate 15.570 15.590 Bank Notes 15.545 15.595

4. BNI

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.613 dan Rp15.633 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.445 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.445 15.795 E Rate 15.613 15.633 Bank Notes 15.445 15.795

