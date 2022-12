Rupiah Masih Tertekan, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (7/12)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini berpotensi melemah seiring kurangnya sentimen positif.

Rupiah ditutup melemah tajam pada perdagangan Selasa (6/12/2022) di tengah penguatan indeks dolar AS. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 1 persen atau 155 poin ke Rp15.617 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,04 persen ke 105,33.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.600 - Rp15.660 pada hari ini, Rabu (7/12/2022).

Kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.584 dan harga jual sebesar Rp15.604 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.29 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.464 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.764 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.464 15.764 E Rate 15.584 15.604 Bank Notes 15.464 15.764

BRI

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp15.595 dan Rp15.615 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.520 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.720 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.520 15.720 E Rate 15.595 15.615

Bank Mandiri

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 09.10 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.615 dan harga jual sebesar Rp15.635 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.585 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.635 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.400 15.750 E Rate 15.615 15.635 Bank Notes 15.585 15.635



BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.591 dan Rp15.611 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.435 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.785 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.435 15.785 E Rate 15.591 15.611 Bank Notes 15.435 15.785

