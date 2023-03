Tabungan di Signature Bank Dijamin, Fitch Ratings Tetap Turunkan Peringkat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings, menurunkan dan menarik peringkat bank asal New York, Amerika Serikat (AS) Signature Bank setelah bank tersebut diambil alih oleh regulator pada Senin (13/3/2023).

Fitch Ratings menurunkan prospek jangka panjang pada issuer default rating (IDR) Signature Bank menjadi 'D' dari sebelumnya 'BBB+'. Selain itu, IDR jangka pendek Signature Bank diturunkan ke 'D' dari 'F2'.

"Fitch Ratings kemudian menarik peringkat Signature Bank karena bank tersebut berada di bawah pengawasan regulator. Oleh karena itu, Fitch Ratings tidak lagi memberikan peringkat atau cakupan analitik untuk Signature Bank," kata Fitch Ratings dikutip dari laman resminya pada Selasa (14/3/2023).

IDR jangka panjang dan jangka pendek telah diturunkan karena Fitch Ratings menganggap bank itu gagal bayar ketika ditempatkan dalam kurator.

Sebelumnya, regulator bank di AS memang telah resmi menutup Signature Bank karena alasan risiko sistemik. Kegagalan Signature Bank ini menjadi yang terbesar ketiga dalam sejarah perbankan AS.

Dengan penutupan itu, semua deposan Signature Bank akan dijamin. "Tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh pembayar pajak," kata Departemen Keuangan AS dan regulator bank lainnya dikutip dari Reuters pada Senin (13/3/2023).

Regulator perbankan New York juga telah menunjuk Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebagai penerima untuk disposisi aset bank. Signature Bank melaporkan saldo deposito sebesar US$89,17 miliar atau Rp1. 378 triliun per 8 Maret.

FDIC nantinya akan menjembatani dan mendirikan bank perantara untuk nasabah yang akan mengakses dana mereka.

Signature Bank sendiri merupakan bank komersial layanan lengkap yang didirikan pada 2001 di New York, AS. Pada tahun ini, Signature Bank sempat masuk dalam jajaran "2023 America’s Best Banks" versi Forbes, di peringkat ke 73.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir, per 31 Desember 2022, Signature Bank mempunyai aset US$110,36 miliar, turun 6,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, dari sisi pinjaman, Signature Bank mencatatkan peningkatan 14,53 persen yoy menjadi US$74,29 miliar per 31 Desember 2022.

Dari sisi pendanaan, Signature Bank telah mencatatkan simpanan US$106,13 miliar pada 2022, susut dibandingkan simpanan tahun sebelumnya US$88,59 miliar.

