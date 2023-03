Rupiah Mulai Menguat, Cek Kurs BBCA, BBRI, BMRI, & BBNI, Kamis (16/3/2023)

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.379 pada perdagangan hari ini, Jumat (17/3/2023). Tanda-tanda penguatan rupiah akhirnya muncul di tengah kondisi gejolak perbankan global.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.30 WIB, rupiah dibuka perkasa naik 9,50 poin ke posisi Rp15.379,5. Sementara itu indeks dolar AS terpantau masih melanjutkan tren pelemahan ke level 104,23 atau turun 0,18 persen.

Sebelumnya, analis Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan berita mengenai Credit Suisse Bank memicu kekhawatiran pasar akan krisis perbankan AS yang menyebar ke Eropa. Hal ini lantas mendorong pelaku pasar keluar dari aset berisiko dan masuk ke aset aman seperti emas dan dolar AS.

“Hal ini bisa mendorong pelemahan rupiah sebagai aset berisiko hari ini terhadap dolar AS,” ujar Ariston dalam riset, Kamis (16/3/2023).

Adapun pada perdagangan sebelumnya, Kamis (16/3/2023) rupiah ditutup melemah ke level Rp15.389 per dolar AS atau turun 0,05 persen. Sementara itu, indeks dolar AS kemarin juga terkoreksi 0,34 persen ke 104,29.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (17/3/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 08:54 WIB, Jumat (17/3/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.375 dan harga jual Rp15.400 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:12 WIB harga beli dolar AS Rp15.200 dengan harga jual Rp15.550.

Di samping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:17 harga beli dolar As Rp15.200 dengan harga jual Rp15.550.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.375 15.400 TT Counter 15.200 15.550 Bank Notes 15.200 15.550

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Jumat (17/3/2023) pukul 09:35 WIB dengan harga beli Rp15.361 dan harga jual Rp15.381. Secara TT Counter hingga pukul 09:35 WIB harga beli Rp15.220 dan harga jual Rp15.570.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 09:35 WIB harga beli Rp15.220 dan harga jual Rp15.370.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.361 15.381 TT Counter 15.220 15.570 Bank Notes 15.220 15.570

