Menebak Arah Bisnis Pinjol Kredivo di Krom Bank (BBSI) Seiring Kucuran Pendanaan Rp4 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Kredivo Holdings tengah mempersiapkan peluncuran bank digital milik PT FinAccel Teknologi Indonesia (Kredivo), yakni PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) alias neobank Krom. Akslerasi ini seiring perusahaan telah merampungkan putaran pendanaan baru senilai US$270 juta atau sekitar Rp4,07 triliun.

CEO Kredivo Holdings Akshay Garg mengatakan perusahaan induk dari Kredivo dan Krom Bank Indonesia itu telah mengumpulkan US$270 juta dalam putaran pendanaan ekuitas Seri D. Nilai ini di atas target yang ditetapkan atau oversubscribed.

“Pendanaan ini akan mengukuhkan posisi Kredivo sebagai pemimpin dalam industri layanan keuangan digital melalui perluasan ekosistem yang kuat yang meliputi BNPL [Buy Now Pay Later] di kanal online maupun offline, pinjaman tunai, kartu fisik dan virtual, serta mendukung peluncuran neobank Krom,” kata Garg dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

Adapun, putaran ini dipimpin oleh bank global dari Jepang, yaitu Mizuho Bank, Ltd., anak perusahaan dari Mizuho Financial Group, Inc. (Mizuho) dan juga menarik minat yang sangat tinggi dari investor top tier Kredivo Holdings yang terdahulu, antara lain Square Peg Capital, Jungle Ventures, Naver Financial Corporation, GMO Venture Partners, dan Openscape Ventures.

Garg menuturkan bahwa hingga saat ini, Kredivo menjadi pemimpin pasar di segmen BNPL third party di Indonesia yang mencakup seluruh e-commerce terbesar dan merchant offline ternama di Indonesia melalui jaringan open loop.

“Ekspansi ke perbankan digital [Krom] yang akan datang sangat sinergis dengan produk Kredivo yang ada dan juga membuka peluang yang sangat menjanjikan bagi kami untuk menjadi platform layanan keuangan digital pilihan bagi puluhan juta konsumen di Asia Tenggara,” ungkapnya.

Jika melihat dari laman resmi Krom pada Kamis (23/3/2023), Krom atau bank digital milik Kredivo ini baru mencantumkan jenis produk yang ditawarkan, mulai dari tabungan utama, tabungan, deposito berjangka, transfer, hingga top-up dan tagihan.

“Krom akan segera hadir. Aplikasi perbankan digital yang mudah dan fleksibel akan segera diluncurkan. Siap tumbuhkan uangmu dengan Krom?” demikian pengumuman yang tertulis di laman resmi Krom.

Perlu diketahui, Krom sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Bisnis Internasional Tbk. (BBSI) dan kini memasuki tahapan baru dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali.

Selanjutnya, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) pada 2022. Manajemen mengklaim bahwa perubahan nama tersebut merupakan awal bagi Krom untuk menciptakan layanan perbankan digital yang lebih inovatif namun tetap mudah digunakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News