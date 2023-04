Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Senin (10/4)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau fluktuatif pada awal perdagangan hari ini (10/4/2023). Rupiah sempat dibuka menguat pada awal perdagangan.

Kemudian, berdasarkan data Bloomberg, Senin (10/4/2023), pukul 09.10 WIB mata uang rupiah terkoreksi 0,10 persen atau 14,5 poin menjadi Rp14.927 per dolar AS. Sementara itu, mayoritas mata uang Asia lainnya juga terpantau melemah terhadap dolar AS.

Kendati demikian, pada 09.20 WIB rupiah terpantau kembali menguat 0,05 persen ke level Rp14.904 per dolar AS. Mata uang lainnya yang terpantau menguat terhadap dolar AS adalah rupee India dengan menguat 0,13 persen dan peso Filipina yang menguat 0,15 persen.

Sedangkan, mata uang Asia yang lesu di antaranya yakni dolar Singapura melemah 0,14 persen, ringgit Malaysia melemah 0,16 persen, baht Thailand melemah 0,25 persen, dolar Taiwan melemah 0,07 persen, yen Jepang melemah 0,39 persen, dan won Korea melemah 0,26 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan Senin (10/4/2023) rupiah akan dibuka berfluktuatif tetapi ditutup menguat Rp14.890 hingga Rp14.950.

Ibrahim mengatakan pergerakan rupiah disebabkan perilaku pasar yang memantau perkembangan tentang inflasi pada ramadan dan idul fitri. Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat sehingga bisa mengendalikan inflasi selama ramadan dan idul fitri.

"Dalam rangka menjaga stabilisasi harga, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kilogram kepada 21 juta warga penerima manfaat di 514 kota dan kabupaten di Indonesia dalam periode Maret-Mei 2023," katanya dalam riset harian dikutip Senin, (10/4/2023).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (10/4/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.900 dan harga jual sebesar Rp14.920 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.48 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.763 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.063 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.763 15.063 E Rate 14.900 14.920 Bank Notes 14.763 15.063

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp14.900 dan Rp14.920 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.820 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.020 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.820 15.020 E Rate 14.900 14.920

