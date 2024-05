Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (3/5) saat Rupiah Menguat Akhir Pekan

Nilai tukar rupiah menguat 97 poin atau 0,60% menuju level Rp16.088 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat menuju level Rp16.088 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (3/5/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah menguat 97 poin atau 0,60% menuju level Rp16.088 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS mencatatkan pelemahan 0,08% menuju posisi 105,21.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka menguat. Won Korea mencatatkan penguatan 0,86% dan yen Jepang sebesar 0,46%. Sementara itu, ringgit Malaysia menguat 0,43%, lalu peso Filipina serta baht Thailand menguat 0,24% dan 0,11%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp16.140-Rp16.210 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah hari ini. Dari luar negeri, sentimen datang dari The Fed yang membatalkan ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut yang menurunkan dolar dan memberikan sedikit keringanan pada harga komoditas.

“Namun, The Fed masih mengisyaratkan pihaknya tidak terburu-buru untuk mulai memangkas suku bunga," kata Ibrahim, dikutip Jumat (3/5/2024). The Fed diketahui mempertahankan suku bunga stabil pada hari Rabu, seperti yang diperkirakan secara luas.

Jerome Powell dalam pidatonya setelah FOMC memberikan sinyal yang agak beragam mengenai arah kenaikan suku bunga.

Powell mengatakan bahwa terhentinya disinflasi, terutama pada inflasi yang bergerak menuju target The Fed sebesar 2% memberikan sedikit kepercayaan pada bank sentral untuk mulai memotong suku bunga lebih awal.

Dari dalam negeri, kondisi inflasi Indonesia pada April 2024 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada April 2024 sebesar 0,25% secara bulanan/month on month (MoM), atau lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi inflasi pada Maret 2024 yang sebesar 0,52% MoM.

Sementara itu, terjadi inflasi 3,00% year on year (YoY). Adapun inflasi secara tahun kalender April 2024 terhadap Desember 2023 mencapai 1,19%% year to date.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (3/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.083 dan harga jual sebesar Rp16.103 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.945 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.245 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.945 16.245

E Rate 16.083 16.103

Bank Notes 15.945 16.245

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.53 WIB masing-masing sebesar Rp16.070 dan Rp16.190 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.075 16.325

E Rate 16.070 16.190

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.085 dan harga jual sebesar Rp16.105 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.900 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.250 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.900 16.250

E Rate 16.085 16.105

Bank Notes 15.900 16.250

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.079 dan Rp16.099.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.270 per dolar AS

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.920 16.270

E Rate 16.079 16.099

Bank Notes 15.920 16.270

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel