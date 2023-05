BGTC 2023: Dimulai dari Unibraw, Tebar Inspirasi untuk Calon Pemimpin Masa Depan

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses pada tahun lalu, Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) pada tahun ini.

Sepanjang 2022, BGTC dilaksanakan di delapan kampus seluruh Indonesia. Kali ini, jumlah lokasi bertambah menjadi 16 kota.

Kegiatan BGTC 2023 dimulai pada hari ini, Rabu (24/5/2023) di Universitas Brawijaya, Malang. Tim Bisnis Indonesia bersama para ahli di bidangnya, mulai dari finansial, digital, dan jurnalistik, memberikan kelas-kelas di kampus tersebut.

Yang membedakan dengan tahun lalu, BGTC 2023 menghadirkan kelas leadership. Penambahan kelas ini dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia yang saat ini sedang menikmati bonus demografi.

Berdasarkan data BPS, pada 2020 sekitar 27.94 persen atau sekitar 74,93 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan generasi Z yang lahir pada periode 1997-2012.

Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan generasi milenial, yang sebanyak 69,38 juta jiwa (25,87 persen), generasi X sebanyak 58,65 juta jiwa (21,88 persen), dan baby boomer yang sebanyak 31,01 juta jiwa (11,56 persen).

Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto mengatakan momentum ini harus dimaksimalkan dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih baik. Pengetahuan dari sisi digital, keuangan, entrepreneur, hingga leadership dibutuhkan oleh generasi Z.

"Harapannya, peningkatan kapasitas tersebut akan menjadi modal para generasi muda mengemban tongkat estafet Indonesia Emas pada 2045. Dengan demikian, target mendorong Indonesia menjadi satu bagian dari 5 besar kekuatan dunia dapat terwujud," ujarnya.

Berbekal harapan tersebut, BGTC 2023 dimulai di kampus Universitas Brawijaya sekaligus mengenang lahirnya pemimpin kerajaan terbesar di Nusantara.

Rektor Universitas Brawijaya Widodo yang dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam acara kali ini, diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unti Ludigdo.

Pada sambutannya, Unti menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang hadir untuk bersikap kritis atas informasi yang beredar di dunia internet serta menanamkan jiwa anti korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045.

Menurutnya, korupsi merupakan penyakit kronis di Indonesia yang dapat menghambat tujuan Indonesia menjadi negara maju. "Sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran yang kuat untuk menjadi pejuang di dunia bisnis yang anti korupsi di masa mendatang," ujarnya.

Adapun pengisi kelas pada kick off BGTC 2023 di Unibraw yaitu Direktur Entreprise & Comemmercial Banking BNI Sis Apik Wijayanto untuk kelas leadership, Financial Planner Dwi Wulandari untuk kelas finansial, CEO PT Guna Berkat Indonesia Anggri Sartika Wiguna untuk Inspiration Talk, dan Redaktur Pelaksana Bisnis Indonesia Hendri T. Asworo untuk kelas jurnalistik. Tak hanya itu, hadir pula Komika Rifan Andika yang akan menghadirkan stand up comedy.

Setelah Malang, BGTC 2023 akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota lainnya seperti Surabaya, Solo, Denpasar, hingga ditutup di Jakarta.

