Profil Karir Darwin Wibowo yang Mundur dari Bank Permata (BNLI)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Wholesale PT Bank Permata Tbk. (BNLI) diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri Darwin terjadi setelah emiten bank berkode BNLI itu menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada April 2023 lalu.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Bank Permata telah menerima surat pengunduran diri Darwin Wibowo pada 5 Juni 2023.

"Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan] 33/2014, keputusan atas permohonan pengunduran diri Darwin Wibowo dari jabatannya akan dilaksanakan dalam RUPS terdekat," tulis Corporate Secretary Bank Permata Katharine Grace dalam keterbukaan informasi beberapa waktu lalu.

Lalu bagaimana profil karir Darwin hingga akhirnya mengundurkan diri dari Bank Permata?

Darwin sendiri diketahui telah berkerja di Bank Permata sejak 2017. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Andara sejak 2015.

Darwin juga pernah berkarir sebagai Head Corporate Banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang sebelumnya bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Ia juga pernah menjabat sebagai General Manager Head of Corporate Finance & Strategic Planning PT Raja Garuda Mas Indonesia.

Darwin telah meraih gelar Bachelor of Science in Marketing dari San Fransisco State University pada 1994, kemudian meraih gelar Master of Science in Business Administration, Finance dari San Diego State University pada 1996.

Meski begitu tidak jelas alasan pengunduran diri dari Darwin dari Bank Permata. Hanya, pengunduran diri Darwin ini dilakukan setelah RUPST Bank Permata pada 6 April 2023. Dalam RUPST itu, Darwin sebenarnya telah ditetapkan akan melanjutkan jabatannya sebagai Direktur Bank Permata.

Beberapa bulan sebelum RUPST atau pada Februari 2023, BNLI juga telah menerima pengunduran diri Lea Setianti Kusumawijaya yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Permata kala itu.

