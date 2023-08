Rupiah Loyo, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Rabu (2/8)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp15.154 pada hari ini, Selasa (2/8/2023). Pelemahan rupiah terjadi di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat (AS) dan usai Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumgkan tingkat inflasi Indonesia per Juli 2023.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,26 persen menuju level Rp15.154 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,14 persen ke 102,16.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia berfluktuatif, di antaranya, yen Jepang naik 0,08 persen, diikuti yuan China naik 0,02 persen, dolar Singapura naik 0,01 persen, won Korea Selatan melemah 0,56 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,21 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pasar tenaga kerja Eropa, khusunya Inggris serta AS menunjukkan ada dampak kenaikan suku bunga pada ekonomi negara tersebut. Tren inflasi juga dapat ditekan dan membuat Bank of England melonggarkan siklus pengetatan.

Sementara itu, dari dalam negeri, tren inflasi pada 2023 terpantau menurun sejak awal tahun hingga Juni 2023 dan diproyeksikan akan mencapai 3 persen pada akhir tahun mendatang.

Tingkat inflasi tahunan (yoy) pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 111,80 pada Juli 2022 menjadi 115,24 pada Juli 2023.

“Namun, kondisi itu dapat terjadi dengan beberapa syarat. Proyeksi tersebut artinya mencakup batas tengah target Bank Indonesia (BI), yaitu di kisaran 2 persen hingga 4 persen,” katanya dalam riset harian, dikutip Selasa (2/8/2023).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (2/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.160 dan harga jual sebesar Rp15.180 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.970 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.270 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.970 15.270

E Rate 15.160 15.180

Bank Notes 14.970 15.270

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.03 WIB masing-masing sebesar Rp15.158 dan Rp15.178 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.240 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.090 15.240

E Rate 15.158 15.178

