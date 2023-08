BNI Dorong Ekspor Produk UMKM Sumut Lewat Xpora

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) semakin menunjukkan hasil positif dalam program UMKM Go Global.

Melalui Xpora, BNI secara konsisten menjalankan fungsinya sebagai bank internasional untuk mendorong UMKM semakin Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu memberikan apresiasi kepada ekspor produk unggulan dari Sumatera Utara ke berbagai negara yang difasilitasi oleh Xpora saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI ke Medan, Sumatera Utara, Senin, 7 Agustus 2023.

Pada kesempatan tersebut, BNI memboyong UMKM produsen makanan kaleng, kopi, dan wedang uwuh yang telah melakukan ekspor hingga ke benua Asia, Eropa, dan Amerika.

"Ini merupakan bukti nyata keberhasilan program BNI Xpora yang tidak hanya fokus pada penyaluran kredit semata, melainkan juga memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi rekan-rekan pelaku UMKM di Sumatera Utara agar dapat mengekspor produk terbaiknya ke luar negeri," ujar Gus Irawan dalam keterangan resminya, Sabtu (12/8/2023).

Dengan Xpora, nasabah BNI berkesempatan untuk menikmati fasilitas pendampingan usaha. Pendampingan ini termasuk penyediaan fasilitas kredit dan transaksi perbankan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

Selain itu, Xpora juga melakukan edukasi penyusunan laporan keuangan dan dukungan akses pemasaran produk ke pasar luar negeri melalui business matching.

