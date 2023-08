Cek! Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Awal Pekan Ini (14/8/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp15.305 per dolar pada Senin (14/8/2023). Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI pada awal pekan ini.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah melemah 0,57 persen atau turun 86 poin ke Rp15.305 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar menguat 0,11 persen ke level 102,96.

Bersama dengan rupiah, mata uang lain di kawasan Asia turut tertekan terhadap dolar AS. Misalnya, dolar Singapura melemah 0,19 persen, dolar Taiwan melemah 0,34 persen, won Korea Selatan turun 0,49 persen, peso Filipina melemah 0,98 persen.

Tak hanya itu rupee India pun ikut turun 0,16 persen, yuan China turun 0,28 persen, lalu ringgit Malaysia melemah 0,41 persen disusul baht Thailand melemah 0,25 persen

Sebaliknya, yen Jepang naik 0,02 persen di hadapan dolar AS dan dolar Hong Kong turut menguat 0,03 persen.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (14/8/2023)?

Kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI

1. BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.310 dan harga jual sebesar Rp15.330 berdasarkan e-rate.

Lalu berdasarkan TT Counter, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp15.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.465 per dolar AS. Tak hanya itu, BCA menetapkan bank notes harga beli Rp15.050 dan harg jual Rp15.350.

2. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.25 WIB masing-masing sebesar Rp15.319 dan Rp15.340 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.265 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.415 per dolar AS.

3. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.285 dan harga jual sebesar Rp15.305 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp15.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS. Tak hanya itu, TT Counter ditetapkan dengan harga Rp5.350 dan harga jual Rp14.987

4. BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.293 dan Rp15.313.

Untuk TT Counter, bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.010 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.360 per dolar AS. Terakhir, dari sisi bank notes harga beli sebesar Rp15.010 dan harga jual Rp15.360

