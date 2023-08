7 Limit Transfer BNI Semua Kartu Lengkap

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini detail limit transfer juga dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan transaksi hingga jenis tabungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi transaksi. Kini pihak BNI membuat jenis kartu ATM sesuai dengan kebutuhan individual maupun bisnis dalam program Taplus dan Taplus Bisnis.

Tabungan dan kartu ATM BNI juga bisa menjadi alat untuk membantu berbisnis maupun investasi segala umur. Keterbatasan atau limit transfer BNI juga dibedakan dari jenis transaksi, seperti melalui mesin ATM dan mesin EDC.

Limit Transfer BNI Semua Kartu

1. Kartu Debit BNI berlogo GPN

Limit transfer sesama BNI: Rp100 juta.

Limit transfer antar bank: Rp50 juta.

Limit transaksi belanja (EDC): Rp100 juta.

Limit tarik tunai: Rp15 juta.

2. Kartu Debit BNI dengan Chip Gold

Limit transfer sesama BNI: Rp100 juta.

Limit transfer antar bank: Rp25 juta.

Limit transaksi belanja (EDC): Rp50 juta.

Limit tarik tunai: Rp15 juta.

3. Kartu Debit BNI dengan Chip Platinum

Limit transfer sesama BNI: Rp100 juta.

Limit transfer antar bank: Rp50 juta.

Limit transaksi belanja (EDC): Rp100 juta.

Limit tarik tunai: Rp15 juta.

4. Kartu Debit BNI dengan Chip Silver

Limit transfer sesama BNI: Rp50 juta.

Limit transfer antar bank: Rp10 juta.

Limit transaksi belanja (EDC): Rp10 juta.

Limit tarik tunai: Rp5 juta.

5. Limit Transfer Via Internet Banking

Limit transfer sesama BNI: Rp1 miliar.

Limit transfer antar bank: Rp25 juta.

6. Limit Transfer Via Mobile Banking

Limit Transfer sesama BNI: Rp200 juta per hari dengan Rp100 juta per transaksi.

Limit Transfer antar bank: Rp200 juta per hari dengan Rp50 juta per transaksi.

7. Limit Transfer BNI melalui BNI Mobile Banking

Limit transfer BNI segmen Upper Mass:

Limit transfer antar rekening: Rp100.000.000/transaksi atau Rp200.000/hari.

Limit transfer antar bank: Rp50.000.000/transaksi atau Rp200.000.000/hari.

Limit transfer kliring: Rp50.000.000/transaksi atau Rp50.000.000/hari.

Limit transfer dana pensiun: Rp100.000.000/transaksi atau Rp100.000.000/hari.

Limit transfer BNI Segmen Mass:

Limit transfer antar rekening: Rp100.000.000/transaksi atau Rp200.000/hari.

Limit transfer antar bank: Rp50.000.000/transaksi atau Rp200.000.000/hari.

Limit transfer kliring: Rp50.000.000/transaksi atau Rp50.000.000/hari.

Limit transfer dana pensiun: Rp100.000.000/transaksi atau Rp100.000.000/hari.

Limit transfer BNI Segmen Instan Registrasi:

Limit transfer antar rekening: Rp25.000.000/transaksi atau Rp25.000/hari.

Limit transfer antar bank: Rp25.000.000/transaksi atau Rp25.000.000/hari.

Limit transfer kliring: Rp25.000.000/transaksi atau Rp25.000.000/hari.

Limit transfer dana pensiun: Rp100.000.000/transaksi atau Rp100.000.000/hari.

Itulah beberapa limit transfer BNI yang mungkin belum kamu ketahui.

