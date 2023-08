Wakil Presdir BCA Hendra Lembong Sabet Penghargaan The Best CTO BIFA 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Gregory Hendra Lembong menyabet penghargaan The Best Chief Technology Officer CTO di industri perbankan dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Di bawah kepemimpinannya, PT Bank Central Asia Tbk. mencetak kinerja moncer. di mana perusahaan tersebut membukukan laba bersih sebesar Rp24,2 triliun pada semester I/2023 naik 34 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sekadar informasi, berdasarkan catatan Bisnis, Gregory Hendra Lembong menempati posisi Wakil Presiden Direktur BCA sejak disetujui pengangkatannya dalam Rapat Umum Pemegang saham Tahunan BCA pada Maret 2022.

“Mengangkat Bapak Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan [OJK] atas pengangkatan tersebut,” tulis hasil RUPST BCA.

Hendra Lembong ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur BCA untuk menggantikan Suwignyo Budiman yang masa jabatannya telah berakhir.

Hendra Lembong tercatat sudah 25 tahun berkiprah di perbankan Indonesia dan luar negeri. Hendra memulai karirnya di Citibank sejak 1994 hingga 2009. Di sana, dia memegang berbagai peran dalam strategi dan produk di Asia dan Eropa.

Pada tahun-tahun berikutnya, dia mengemban posisi sebagai Global COO & Head of Business Development di Deutsche Bank London (2009–2010), lalu menjabat Managing Director JP Morgan Asia Pacific di Singapura (2010–2013).

Karir Hendra kemudian berlabuh di PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selama di CIMB Niaga, dia pernah menjabat sebagai CEO Transaction Banking CIMB Group, Chief Fintech Officer CIMB Group, dan Chief Transformation Officer di PT Bank CIMB Niaga Tbk. sejak 2019.

Dirinya pun tercatat memiliki gelar Sarjana Teknik Kimia dari University of Washington dan Magister Sistem Ekonomi Teknik dari Stanford University, Amerika Serikat.

