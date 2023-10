Jadwal Right Issue 26,74 Miliar Saham Bank Milik Taipan Tahir (MAYA)

Berdasarkan keterbukaan informasi, Manajemen MAYA menjelaskan setelah right issue disetujui di rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB ) pada pekan lalu (2/10/2023), Bank Mayapada pun bergerak menyiapkan langkah-langkah menuju pelaksanaan right issue. Bank Mayapada akan menggelar right issue sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (26,74 miliar) saham Seri B atas nama saham baru atau sebanyak-banyaknya 69,33 persen dari total modal ditempatkan.