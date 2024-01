Rupiah Menguat Jelang Akhir Pekan, Intip Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (19/1)

Nilai tuker rupiah dibuka menguat 3,50 poin atau 0,02% menuju level Rp15.620 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.620 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (19/1/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 3,50 poin atau 0,02% menuju level Rp15.620 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,17% menuju posisi 103,36.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas menguat. Yuan China, semisal, naik 0,04%, diikuti won Korea yang menguat 0,27%. Adapun ringgit Malaysia mencatatkan penguatan 0,09%, rupee India naik 0,02%, dan peso Filipina menguat 0,04%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyatakan pada perdagangan hari ini, Jumat (19/1/2024), mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.600- Rp15.670.

Ada sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari mancanegara, ketidakpastian terkait The Fed mulai menurunkan suku bunga telah membantu dolar pulih pada tahun ini, setelah terpukul keras pada akhir tahun 2023 akibat sikap dovish The Fed pada pertemuan FOMC Desember 2023.

“Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga di Maret 2024 telah berkurang menjadi peluang 62,2% dibandingkan perkiraan 76,9% di sesi sebelumnya, menurut FedWatch Tool dari CME,” ujar Ibrahim dalam riset dikutip Jumat (19/1/2024).

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 6%. Dengan mempertimbangkan volatilitas pasar keuangan global yang masih berlangsung.

Menurut Ibrahim, ada sejumlah kriteria bagi BI untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga. Pertama, seberapa cepat penguatan nilai tukar rupiah. Kedua, tetap terkendalinya inflasi, khususnya inflasi inti dan inflasi pangan. Ketiga, perkembangan dukungan kredit dalam pembiayaan ekonomi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (19/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.620 dan harga jual sebesar Rp15.640 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.475 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.475 15.775

E Rate 15.620 15.640

Bank Notes 15.475 15.775

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp15.599 dan Rp15.660 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.530 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.530 15.780

E Rate 15.599 15.660

