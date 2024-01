Bank Nano Syariah: Sediakan Solusi Keuangan Inovatif dan Modern

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Nano Syariah secara resmi menyapa publik dalam grand launching yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 18 Januari 2024. Acara peresmian ini menandai niatan besar Bank Nano Syariah memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia lewat layanan perbankan syariah berbasis digital. Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Nano Syariah, Halim, menyampaikan komitmen bank untuk memberikan solusi keuangan syariah yang inovatif dan modern, dengan fokus pada pemberdayaan nasabah individu dan komunitas. "Kami menggaungkan hijrah finansial dengan menjadi langkah awal melayani masyarakat," ujarnya.

Dengan begitu, Bank Nano Syariah berupaya tidak sekedar menjadi sebuah lembaga perbankan konvensional, tetapi juga bertransformasi menjadi bank digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intellegence, AI) dalam pelayanannya. Seperti kehadiran virtual assistant yang menggantikan peran teller, memberikan pengalaman pelayananan yang lebih efisien namun tetap humanis kepada nasabah. Selain itu, Bank Nano Syariah menciptakan lingkungan kerja yang berbeda dengan menyediakan kursi sofa tanpa sekat sehingga nasabah yang tengah berada di sana dapat merasakan nuansa bersahabat dan ramah, berpadu dengan pilihan warna cerah berikut rancang bangun modern yang mencerminkan komitmen Bank Nano Syariah untuk bersaing dalam dunia digital.

Soejanto Soetjijo, Direktur Nano Bank Syariah, menekankan bahwa peran Nano Bank Syariah tidak hanya sebatas tempat untuk melakukan transaksi perbankan, tetapi juga sebagai tempat bagi komunitas untuk berkumpul, memperluas jejaring, dan mendapatkan pelatihan guna mencapai kesuksesan finansial serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan konsep high tech high touch, Nano Bank Syariah menggabungkan teknologi canggih dan pelayanan personal untuk mengembalikan sentuhan personal dalam layanan perbankan digital, dengan fokus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan preferensi nasabah, baik itu individu, komunitas, atau korporasi.

Contohnya, ajakan kepada nasabah guna berbagi kebaikan terfasilitasi melalui aplikasi Aira Mobile, yang memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi sembari berdonasi secara digital. Halim menjelaskan, "Donasi diambil dari sebagian keuntungan setiap transaksi bill payment, namun diakui sebagai kontribusi nasabah. Jumlah kontribusi donasi dapat dilihat melalui Aira Mobile di fitur Impact."

Pada acara peresmian, Bank Nano Syariah memberikan donasi sebesar Rp 500 juta rupiah kepada Badan Wakaf Indonesia dan BAZNAS, yang melengkapi inisiatif sebelumnya membantu digitalisasi di sejumlah pesantren serta penampungan infaq di 1.811 masjid, yang tujuannya mendukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Silahturahmi Bank Nano dengan Bisnis Indonesia

Sebelum peresmian, Sinar Mas melakukan kunjungan media ke Bisnis Indonesia untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memperkenalkan PT Bank Nano Syariah. Keberadaannya tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga merupakan bagian integral dari Sinar Mas yaitu pilar Financial Services.

Bank Nano Syariah merupakan hasil spin-off dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas, yang resmi beroperasi sejak 2 Januari 2024. Dengan kepemilikan mayoritas oleh Bank Sinarmas sebesar 51 persen, diikuti oleh Sinar Mas Multiartha 25 persen, dan Asuransi Sinar Mas 24 persen.

Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman mengatakan momentum penting menampilkan inovasi terbaru Bank Nano Syariah kepada publik. “Untuk melayani publik, sekaligus berupaya membuka pintu akan ide-ide baru guna membangun kerjasama berkelanjutan dengan berbagai pihak. Seperti pepatah if you want to go fast, you go alone. Bila kita melakukannya bersama, we go together, far, fast and beyond,” kata Ferry.

Pemisahan selain sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pengembangan serta penguatan sektor keuangan, mencerminkan pula komitmen Sinar Mas mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Bank Nano Syariah mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam perjalanan bersama menuju kesuksesan finansial berkelanjutan, dengan keyakinan bahwa kolaborasi dan komitmen bersama akan membawa dampak positif bagi kemajuan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Bank Nano Syariah memiliki fondasi yang kuat untuk melayani masyarakat luas, dan berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Tanah Air.

