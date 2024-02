Rupiah Menguat, Intip Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, Jumat (23/2)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada seiring dengan meningkatnya ekpektasi The Fed akan mempertahankan suku bunga hingga Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada seiring dengan meningkatnya ekpektasi The Fed akan mempertahankan suku bunga hingga Juni 2024

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.23 WIB, rupiah menguat 0,02% atau tiga poin ke level Rp15.586. Sedangkan, indeks dolar terpantau melemah 0,05% ke level 103,903

Kemudian, mayoritas mata uang kawasan Asia terpantau bergerak ke arah yang beragam terhadap dolar AS, misalnya yen Jepang dan dolar Singapura yang menguat 0,05%. Sementara, dolar Hong Kong melemah

Lebih lanjut, dolar Taiwan mengalami pelemahan 0,1% diikuti won Korea yang turun 0,02% dan peso Filipina yang melemah 0,21%

Adapun, rupee India menguat 0,15% lalu yuan China menguat 0,01%. Sebaliknya, ringgit Malaysia melemah 0,01% dan baht Thailand juga melemah 0,08%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, risalah pertemuan The Fed pada akhir Januari 2024, yang dirilis pada hari Rabu (21/2) menunjukkan bahwa bank sentral AS tidak terburu-buru untuk mulai menurunkan suku bunga lebih awal.

Alhasil, komentar pejabat The Fed tersebut membuat sebagian besar pelaku pasar menghapus ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Maret dan Mei 2024, sekaligus meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga stabil pada bulan Juni 2024.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (23/2/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.565 dan harga jual sebesar Rp15.585 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.445 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.07 WIB masing-masing sebesar Rp15.585 dan Rp15.610 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.535 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.685 per dolar AS.

