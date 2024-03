Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI Jelang Pengumuman Suku Bunga (20/3)

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS pada Rabu (20/3/2024) jelang rapat kebijakan The Fed dan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia hari ini.

Mengutip data Bloomberg, rupiah menguat 0,03% atau lima poin menuju level Rp15.712 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,04% ke posisi 103,863.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang misalnya yang melemah 0,23%. Lalu dolar Hong Kong yang justru menguat.

Kemudian, dolar Singapura melemah 0,03% diikuti dolar Taiwan yang melemah 0,08%. Sementara itu, won Korea menguat 0,15%. Namun, peso Filipina melemah 0,05%

Yuan China stagnan berada di zona hijau, penguatan juga terjadi pada baht Thailand yang menguat 0,16%, sedangkan ringgit Malaysia melemah 0,08%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif hari ini, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.700-Rp15.760 per dolar AS.

Dalam risetnya, dia mengatakan pasar kini memperkirakan kurang dari tiga pemotongan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada tahun 2024, turun dari hampir dua kali lipat dibandingkan pada awal tahun ini, menurut data LSEG

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (20/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.710 dan harga jual sebesar Rp15.730 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.565 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.865 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.700 dan Rp15.725 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

