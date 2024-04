Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (29/4) saat Rupiah Loyo Awal Pekan

Mata uang rupiah dibuka dengan turun 0,14% atau 22 poin ke level Rp16.232 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.232 per dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin (29/4/2024) karena tekanan data ekonomi AS. Simak kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka dengan turun 0,14% atau 22 poin ke level Rp16.232 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar naik 0,05% ke level 105.860.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,53%, dolar Hong Kong turun 0,01%, won Korea melemah 0,48%, rupee India turun 0,03%, ringgit Malaysia melemah 0,18%, baht Thailand turun 0,07%, peso Filipina tergerus 0,01%.

Sementara itu, mata uang yang naik adalah yuan China 0,01% dan dolar Singapura sebesar 0,04%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.180 - Rp16.260 per dolar AS.

Hal tersebut didasari oleh Departemen Perdagangan melaporkan bahwa produk domestik bruto AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 1,6% pada periode Januari-Maret, lebih lambat dari tingkat pertumbuhan 2,4% yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

“Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa inflasi yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti naik 3,7% pada kuartal pertama, melampaui perkiraan kenaikan 3,4%,” kata dia dalam riset harian, dikutip Senin (29/4/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (29/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.09 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.228 dan harga jual sebesar Rp16.248 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.065 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.365 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp16.222 dan Rp16.250 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual sebesar Rp16.235 berdasarkan e-rate.

Sedangkan, untuk bank notes milik Bank Mandiri masih ditetapkan per Jumat (26/4/2024) dengan harga beli sebesar Rp15.975 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.228 dan Rp16.248.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.040 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

