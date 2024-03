Kurs BCA, BRI, dan Mandiri Hari Ini (28/3) saat Rupiah Lesu Menuju Rp15.900

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Kamis (28/3/2024), mengalami pelemahan ke posisi Rp15.880. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,04% ke level 104,386

Berdasarkan catatan Bisnis, pelemahan terjadi saat dolar AS didapuk oleh Swiss National Bank dan Bank of England sebagai satu-satunya mata uang dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah.

Melansir Bloomberg, mata uang lain di kawasan Asia mengalami pergerakan yang bervariasi. Yen Jepang misalnya menguat 0,04%, sementara dolar Hong Kong melemah 0,01% sedangkan dolar Singapura menguat 0,03%

Lalu, dolar Taiwan menguat 0,02% diikuti oleh won Korea yang menguat 0,15% disusul yuan China yang naik 0,03%

Sementara, peso Filipina, rupee India, ringgit Malaysia dan baht Thailand masing-masing melemah sebesar 0,04%, 0,11%, 0,3% dan 0,08%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah diakibatkan oleh komentar dari pejabat tinggi The Fed terutama karena para pedagang menunggu lebih banyak isyarat mengenai penurunan suku bunga AS.

Selain itu, komentar dari anggota dewan Bank of Japan Naoki Tamura terkait normalisasi kebijakan ultra-longgar dalam beberapa bulan mendatang. Komentarnya memperkuat dugaan bahwa BOJ akan tetap bersikap dovish dalam waktu dekat.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, dan Mandiri hari ini, Kamis (28/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.865 dan harga jual sebesar Rp15.885 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.725 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.025 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.06 WIB masing-masing sebesar Rp15.880 dan Rp15.900 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.795 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.945 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.857 dan harga jual sebesar Rp15.877 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.600 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.950 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel