Bank Mandiri Tawarkan KPR Hijau untuk Pembelian Rumah di NavaPark BSD

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Guna menjalankan komitmen dalam mendukung pembiayaan hijau atau green financing, Bank Mandiri menawarkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijau. KPR Hijau merupakan fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang membeli properti yang di khususkan pada perumahan yang telah mendapatkan sertifikasi bangunan hijau dari lembaga sertifikasi.



Untuk mewujudkan ini, Bank Mandiri memfasilitasi pembelian unit rumah di kawasan NavaPark BSD City, Tangerang Selatan, yg merupakan project Joint Venture antara Sinar Mas Land dengan Hongkong Land. NavaPark BSD adalah proyek Joint Venture antara Sinar Mas Land dan Hongkong Land yang telah mendapatkan sertifikasi Greenship dari Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan predikat Platinum pada tahun 2022. Sertifikasi ini diperoleh melalui penilaian yang ketat dalam beberapa kategori, termasuk Land Ecological Enhancement, Movement & Connectivity, Water Management & Conservation, Solid Waste & Material, Community Wellbeing Strategy, Building & Energy, Innovation & Future Development.



Kerja sama antara Bank Mandiri dan NavaPark ini menawarkan promo menarik bagi calon pembeli. Bank Mandiri menyediakan suku bunga Super Spesial dengan pilihan 2,70% fixed selama 3 tahun atau 3,70% fixed selama 5 tahun.



Bank Mandiri juga menawarkan suku bunga Super Spesial fixed berjenjang hingga 10 tahun mulai dari 3,97% untuk memberikan kepastian angsuran di tengah ketidakpastian pasar. Promo ini berlaku khusus untuk proyek NavaPark hingga 31 Mei 2024 atau sesuai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Bank Mandiri. NavaPark juga memberikan berbagai benefit khusus bagi nasabah Bank Mandiri yang mengajukan KPR Hijau.



Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menyampaikan, kerja sama ini adalah salah satu bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.



“Bank Mandiri akan mendukung pemerintah agar dapat mencapai target NZE. KPR Hijau menjadi salah satu kontribusi Bank Mandiri untuk meningkatkan daya tarik ekonomi berkelanjutan bagi nasabah dan pengembang, terutama di sektor properti,” ujarnya.



Hingga Maret 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan portofolio pembiayaan berkelanjutan sesuai dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK 51/2017 sebesar Rp 264,4 triliun atau 23,7% dari total kredit (bank only), meningkat 13,9 persen secara YoY. Adapun penyaluran pembiayaan hijau mencapai Rp 130,5 triliun atau 11,7 persen dari total kredit (bank only), meningkat 19,7 persen secara YoY.



Salah satu kategori pembiayaan hijau adalah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi sebesar Rp 6,7 triliun, termasuk pembiayaan retail melalui program KPR Hijau.



Inovasi pembiayaan hijau ini adalah bagian dari langkah strategis Bank Mandiri untuk mengintegrasikan kerangka Environment, Social, dan Governance (ESG) dalam produk keuangannya melalui pilar Sustainable Banking. Dengan visi menjadi Sustainable Champion di sektor perbankan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi rendah karbon di Indonesia.



Melalui langkah ini, Bank Mandiri tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan nasabah yang peduli terhadap lingkungan tetapi juga mendorong pengembangan properti berkelanjutan. NavaPark BSD, dengan sertifikasi hijau yang dimilikinya, menjadi contoh nyata dari kontribusi properti terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel