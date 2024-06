Akhir Pekan Rupiah Menguat, Simak Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (7/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (7/6/2024) dan menyentuh level Rp16.241. Pada saat bersamaan, greenback terpantau terkoreksi tipis.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka naik 22 poin atau 0,14% menuju level Rp16.241 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS terkoreksi tipis 0,01% ke posisi 104,09.

Sementara itu, mata uang lain di Asia dibuka bervariasi. Won Korea, misalnya, mencatatkan pelemahan 0,15%, lalu diikuti ringgit Malaysia yang koreski 0,01%, dan baht Thailand 0,17%. Adapun, yuan China dan yen Jepang menguat 0,01% dan 0,03%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan data terbaru dari Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 296.000 menjadi 8,059 juta pada akhir April 2024.

“Terendah sejak Februari 2021. Penurunan ini menambah kekhawatiran pasar setelah laporan indeks manajer pembelian dan penurunan peringkat produk domestik bruto yang lemah,” ujarnya dalam publikasi riset harian, dikutip Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pelaku pasar kini berfokus pada laporan ketenagakerjaan AS yang rilis Jumat ini. Diperkirakan ada 185.000 lapangan kerja baru tercipta pada Mei, naik dari 175.000 per April. Namun, data nonfarm payrolls akan menjadi indikator kunci pasar tenaga kerja AS.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (7/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.230 dan harga jual sebesar Rp16.250 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.22 WIB masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.245 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

