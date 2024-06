Mandiri Tunas Finance (MTF) Raih Penghargaan Special Award di BIA 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Tunas Finance (MTF) meraih penghargaan special award dalam acara Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024 yang digelar di Jakarta, pada Kamis (13/6/2024). Perusahaan pembiayaan tersebut meraih penghargaan The Most Improved Digital Brand and Marketing Innovation dalam ajang tersebut.

BIA merupakan acara tahunan yang digelar oleh Bisnis Indonesia. Dalam gelaran BIA ke-22 ini mengusung tema Agility in Uncertainty.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berkinerja terbaik berdasarkan penilaian dewan juri di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022 Wimboh Santoso dan Wakil Menteri Keuangan RI periode 2014–2019 Mardiasmo.

Kemudian, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008–2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014–2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Lulu Terianto.

Terdapat dua kategori yang menerima penghargaan, yakni industri non-bank dan bank. Pada kategori non-bank terdapat sejumlah sektor yang menerima penghargaan, seperti asuransi, konstruksi bangunan, perdagangan ritel, hingga jasa telekomunikasi. Adapun, pada kategori bank, penghargaan diberikan kepada bank swasta nasional, bank syariah, hingga bank persero.

Adapun MTF telah mencatatkan kinerja yang baik sepanjang 2023. Perseroan mencatatkan laba meningkat 54,7% menjadi Rp1,16 triliun dibanidngkan sebelumnya Rp750 miliar. Dari sisi ekuitas menguat sebanyak Rp4,02 triliun yang mana naik 30,3% dibandingkan Rp3,09 triliun.

Aset perusahaan juga meningkat 25,27% Rp29,72 triliun yang mana naik dibanidngkan Rp23,72 triliun. Dari sisi penyaluran, perseroan menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp32 triliun sepanjang 2023. Angka tersebut tumbuh dibandingkan dengan periode tahun 2022, di mana MTF menyalurkan pembiayan senilai Rp27,8 triliun.

